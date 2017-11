ESCLUSIVA TMW - Di Chiara ricorda Salvatori: "Brillante anche nello spogliatoio"

E' morto oggi Stefano Salvatori ex centrocampista di Fiorentina e Milan con cui aveva giocato negli anni Ottanta e Novanta. Nella squadra viola di Eriksson si era ritagliato un ruolo da titolare contribuendo alla conquista di un posto utile per partecipare alla Coppa Uefa. "Mi dispiace davvero tanto - dice a Tuttomercatoweb.com Alberto Di Chiara che fu suo compagno in viola - negli ultimi anni lo avevo perso di vista, lo avevo reincontrato quando faceva il dg del Legnano e mio fratello era diventato allenatore della squadra. E' stato bello averlo come compagno di squadra anche perché con la sua romanità sapeva essere molto brillante. Insieme accentuavamo la nostra inflessione romana e facevamo anche parecchi scherzi ai nostri compagni. Come giocatore era il classico incontrista, che rompeva il gioco avversario. Non sapevo fosse finito in Australia, magari in Italia si erano chiuse le porte e allora era andato altrove. Sono molto dispiaciuto anche perché il nostro gruppo era molto unito e la sua scomparsa va ad aggiungersi a quelle di Cucchi e Borgonovo. Tre perdite che lasciano un segno"