ESCLUSIVA TMW - Faiano, tante richieste per il gioiellino Mansour

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mohamed Mansour, attaccante napoletano di origini marocchine, nella passata stagione s'è messo in mostra con la maglia del Faiano, formazione salernitana che milita nel campionato di Eccellenza. Il classe '95, agendo da esterno offensivo, ha siglato ben diciassette reti in trenta apparizioni ed il gol realizzato nei play-off contro il Sorrento è stato eletto come il più bello dell'anno. Mansour inoltre sarà premiato come giovane dell'anno nel gran gala di Serie D che si terrà a Nola del responsabile Antonio Trovato. Sull'attaccante nativo di Villaricca ci sono diverse squadre di Serie D e Lega Pro ma non solo. L'avvocato Claudio Parlato e l'agente Fabrizio Faiella sono stati contattati dal Wydad Casablanca, formazione che milita nel massimo campionato marocchino. Si aprono dunque le porte del professionismo per Mansour...