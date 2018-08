ESCLUSIVA TMW - Fiesoli: "Juve, Berna come Perrotta. Può cambiare ruolo"

Alessandro Fiesoli, a lungo prestigiosa firma del Quotidiano Sportivo, ha parlato a TMW della Juve e di alcuni singoli. "La squadra bianconera è più forte in confronto alle altre squadre, il differenziale rispetto alle altre mi sembra si sia allargato. Le altre pare che non siano più competitive rispetto ad un anno fa. Il Napoli viene celebrato per la capacità di riprendere le partite però se è vero che la squadra partenopea ha carattere e ha anche un Ancelotti che porta le sue qualità e il suo senso pratico, è anche vero che il Napoli è andato sotto. Questa tendenza a partite con l'handicap può pure diventare un peso". Poi ha parlato anche di Bernardeschi: "Ho visto un cambiamento in positivo da parte sua. Credo che prima o poi cambierà ruolo e mi sembra che sia destinato a diventare un giocatore alla Perrotta. Un incursore con grande capacità di corsa e di spinta atletica. Bernardeschi, anche in chiave Nazionale, può diventare il Perrotta di questo corso calcistico, nella Juve e in Nazionale".

Clicca sotto per guardare