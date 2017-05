ESCLUSIVA TMW - G.Albertini: "I progetti per la Pro Sesto. Demetrio e il Milan..."

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

"Sono subentrato all'inizio dello scorso anno. Abbiamo fatto un campionato che a livello di risultati non è stato come ci aspettavamo. Però si può trovare qualcosa di buono: siamo rimasti agganciati alle prime posizioni si ad un mese dalla fine. Peccato...". Così a TuttoMercatoWeb il presidente della Pro Sesto, Gabriele Albertini, fratello di Demetrio.

Quali progetti in cantiere?

"Abbiamo deciso di lanciare il calcio femminile, il 27 maggio ci sarà il primo open day e poi il 18 giugno. Questo è uno dei tanti progetti che stiamo lanciando, poi abbiamo acquisito con un bando pubblico il centro sportivo per i prossimi trent'anni".

E per la prossima stagione?

"Dobbiamo cercare di fare sempre meglio. Quest'anno avremmo voluto centrare i playoff, sarà uguale anche il prossimo anno".

E suo fratello Demetrio? Sembrava vicino al ritorno al Milan...

"Per ora non credo ci siano i presupposti. È stato detto tanto ma non è successo niente. Spero che un giorno possa tornare. Oggi sembra difficile...".

Intanto avete sposato il progetto Netscouters, la piattaforma per segnalare i giovani calciatori.

"Si possono fare delle segnalazioni, poi premieremo il miglior scout con un anno di lavoro con noi. Una bella iniziativa".