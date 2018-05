ESCLUSIVA TMW - Genoa, su Corsinelli ci sono anche Lecce e Livorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Corsinelli, esterno di centrocampo (classe '97) in forza al Pontedera ma di proprietà del Genoa, continua a riscuotere interesse vista la sua stagione di ottimo livello con i toscani allenati da Maraia. Le neopromosse in B Lecce e Livorno in queste ultime ore hanno iniziato a chiedere informazioni sul giocatore ma adesso occorrerà capire quali saranno le intenzioni del Genoa.