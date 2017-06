ESCLUSIVA TMW - J. Ghione: "Toro, Belotti a certe cifre lo cederei. Sirigu ok"

Jimmy Ghione, grande tifoso del Torino ha parlato del Toro e di Belotti a Firenze a Pitti, durante la kermesse di moda. E ha detto: "Bisogna vedere se tenedolo ci sarà poi il suo riscatto. Mettiamo il caso che il prossimo anno faccia solo 8-10 gol, la clausola diventa poi un problma per lo stesso giocatore. Per certe cifre, se te le offrono, devi prendere un vassoio d'argento e portarlo a Manchester o a Madrid. Oltretutto lui è stato pagato otto-nove milioni. Preoccupato per il futuro? Ho parlato con Sinisa, non era preoccupato ma si aspetta ovviamente anche dei giocatori per raggiungere in due anni l'Europa. La stagione che verrà dunque sarà questa, per entrare in Europa. Sirigu? Sono suo amico, abbiamo giocato insieme d'estate, spero arrivi". Ghione ha poi parlato a lungo anche della fondazione Tommasino Bacciotti e della forza di chi la porta avanti

