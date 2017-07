ESCLUSIVA TMW - Juve, arriva Tognon come scout. Calvetti all'Empoli

Fonte: di Gianluigi Longari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Movimenti nel compartimento osservatori in Serie A e non solo. Simone Tognon, ex direigente del Padova, è diretto verso un ruolo da scout alla Juventus. Calvetti, ex responsabile del settore giovanile del Verona, a Empoli come braccio destro di Accardi mentre molto probabilmente Molon, ex settore giovanile del Padova, potrebbe andare alla Spal.