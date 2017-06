ESCLUSIVA TMW - Juve Stabia, Zibert nel mirino della Sicula Leonzio

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Stagione sfortunata quella appena conclusa per Urban Zibert, dopo il trasferimento a gennaio in prestito al Bassano infatti il centrocampista sloveno ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Si valuta il suo futuro con la Juve Stabia ma potrebbe far ritorno in Sicilia, dopo la positiva esperienza con l'Akragas, con la neo promossa Sicula Leonzio interessata al suo cartellino.