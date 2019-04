© foto di Marucci

Al Gran Galà dello Sort a Castiglion Fiorentino c'era anche Mario Cipollini. E l'ex ciclista ha parlato pure di calcio. "Sono stato contraddistinto come tifoso interista vista la mia amicizia con Galante e Ronaldo. Il caso Icardi? Conosco Spalletti e mettersi contro di lui non è così semplice. Non giudico, ma mi piace poco vedere che la moglie faccia il bello e il cattivo tempo. Mi sarei affidato a qualcosa di più solido, ma ripeto: lo dico da fuori. Se il club lo tiene è perchè l'Inter ritiene giusto farlo. Spalletti? E' un amico, ma a parte questo è gusto tenerlo, mi piace, è un toscano verace, fa parte del nostro gruppo"

