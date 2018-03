ESCLUSIVA TMW - Paganese, Aiello: “Viareggio Cup positiva, ora testa al Toro"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Un punto conquistato nelle prime due gare del girone 5 del Torneo di Viareggio, ma la Paganese sogna lo sgambetto al Torino nell'ultimo match per provare ad accedere al turno successivo della competizione tra le migliori seconde. Mario Aiello, Coordinatore dell'Area Tecnica del Settore Giovanile del club campano, ha spiegato al microfono di Tuttomercatoweb.com le emozioni provate per aver permesso alla squadra di partecipare alla Viareggio Cup. “La Società ha voluto premiare il gruppo del settore giovanile, che sta affrontando questo torneo con grande entusiasmo. Non c'era la pretesa di vincerlo, ovviamente, ma di ben figurare e ci stiamo riuscendo. L'obiettivo è stato raggiunto, tra l'altro in entrambe le gare disputate abbiamo incassato gol verso il 90' e per questo c'è un pizzico di rammarico. Magari, con un po' di fortuna in più, avremmo avuto la qualificazione nelle nostre mani. Tuttavia va bene così, abbiamo giocato alla pari contro squadre più blasonate come il Perugia e la rappresentativa cinese. Arriviamo alla gara contro il Torino con entusiasmo, proveremo a vincere per sperare di qualificarci tra le migliori seconde. Ora - ha proseguito - pensiamo alla vittoria, poi eventualmente faremo i dovuti calcoli”, le parole di Aiello che ha poi parlato dei ragazzi impegnati nella spedizione giovanile: “Il nostro progetto è quello portare elementi in prima squadra, oppure di far crescere qualche calciatore per poi cederlo in club di categorie superiori. In questo Viareggio si sono messi in evidenza alcuni calciatori, come il centrocampista Angelo Bonavolontà e il portiere Mario Cappa. Hanno profili importanti, è chiaro che sarebbe una bella vittoria riuscire a portarli in prima squadra”.

Nella squadra del Viareggio c'è anche Antonio Negro, classe '98 legato al Napoli. “Ha un profilo davvero importante, è un calciatore che già con la Primavera partenopea s'era messo in grande evidenza. Ha un contratto importante col club azzurro, vuol dire che ha grandi qualità. Forse ha sbagliato la scelta della passata stagione, quando ha provato ad andare in Serie B senza trovare grande spazio. Anche quest'anno, con la prima squadra della Paganese, non ha trovato molto spazio ma credo che la scelta sia stata giusta. Ha qualità importanti, lo sta dimostrando in questo torneo e spero che possa avere un grande futuro”.

Oltre il Torneo di Viareggio, il vostro è positivo in tutte le squadre giovanili. “E' vero, sono arrivato qui su indicazione del Responsabile del Settore Giovanile, Giuseppe Caiazzo. Siamo riusciti a portare calciatori importanti a Pagani, anche grazie a uno staff tecnico molto valido. Cerchiamo profili 'delusi' in categorie importanti da crescere e rilanciare, siamo riusciti a fare affari con il Napoli, col Benevento, con l'Empoli e con la Cremonese. Siamo stati bravi a prendere determinati ragazzi, lavorando sui difetti per tirare fuori elementi pronti per le categorie superiori. Nel settore giovanile conta sempre la crescita e la valorizzazione, al momento siamo l'unica Società in Italia ad avere quattro squadre in zona playoff. Spero che possa chiudersi così la stagione, sarebbe davvero importante per una realtà come quella di Pagani”.