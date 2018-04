ESCLUSIVA TMW - Paleari: “Buffon non deve smettere, è ancora al top”

© foto di Alessio Alaimo

“Buffon non deve smettere, potrebbe giocare tranquillamente, ancora, al di là della Juve, nel Real o nel Barcellona”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex portiere del Palermo e oggi preparatore dei portieri del Trapani, Franco Paleari.

Il portiere del Real Madrid sul terzo gol ha colpe importanti.

“Al di là delle colpe, il portiere può sempre sbagliare ma due squadre del genere devono avere portieri al livello di Buffon”.

Portieri in Serie A: chi oltre Buffon?

“Oggi quello più completo è Alisson. Per quanto riguarda gli italiani, ci sono tanti giovani ma bisogna lavorare. La scuola italiana è preparata, ma i più anziani - vedi Buffon o Sorrentino - sono una certezza. Mi sembra di capire però che i portieri stranieri migliorino giocando in Italia”.