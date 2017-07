ESCLUSIVA TMW - Pisanu: "Pronto per allenare in Italia. Bologna, ora i risultati"

© foto di Marco Conterio

Andrea Pisanu cerca nuove sfide. Dopo aver guidato con buoni risultati il Melita, squadra di serie B maltese, l'ex centrocampista di Bologna e Parma valuta nuove opportunità. "Devo dire - racconta a Tuttomercatoweb.com - che in Italia ho avuto contatti con due squadre di D mentre una di C aveva chiesto la mia disponibilità qualora non fosse andata in porto la loro prima scelta. Dopo tre stagioni come allenatore (di cui due da primo) mi sento pronto e voglioso di confrontarmi con realtà e sfide superiori".

Pronto dunque anche al ritorno in Italia?

Prima il mio orientamento era solo per l'estero, adesso sono pronto a considerare possibilità nel campionato di C o D con buoni progetti. Club insomma che possano essere interessati al mio profilo. Nel frattempo comunque continuerò ad aggiornarmi e ad andare a seguire gli allenamenti di vari tecnici. Non appena potrò sarò anche a Firenze, a trovare il mio ex allenatore Pioli".

Due considerazioni anche sul suo Bologna...

"Sono stato recentemente e ho trovato un'organizzazione interessante, un progetto serio. Dal centro sportivo alla scelta dei giocatori, tutto sembra funzionare. La proprietà sta lavorando per costruire qualcosa di solido, ora si aspetterà di raccogliere i risultati".