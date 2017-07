ESCLUSIVA TMW - Pisanu: "Ringrazio il Como per la stima ma proseguo al Melita"

© foto di Marco Conterio

Per la panchina, il como aveva pensato anche ad Andrea Pisanu, ex calciatore di Parma e Cagliari che l'anno passato ha allenato con buoni risultati il Melita fc, squadra maltese di B. I dirigenti lombardi lo avevano individuato come tecnico giovane ed emergente con cui provare a risalire. "Ringrazio il Como - ha spiegato Pisanu tramite Tuttomercatoweb.com - perché ha preso in considerazione il mio nome per una panchina così prestigiosa e piena di storia. Sono però legato da un contratto per un altro anno al Melita Fc (c'è una clausola di interruzione consensuale di rapporto in caso di chiamata dall'Italia o da squadra di campionati maggiori, ndr). Dopo un'attenta valutazione ho deciso di proseguire qui a Malta. Vorrei comunque ringraziare ancora il Como per la considerazione".