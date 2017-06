ESCLUSIVA TMW - Roma, il giovane Sdaigui nel mirino di Anderlecht e Dortmund

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene dall'estero per Zakaria Sdaigui. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista classe 2000, di proprietà della Roma ma nell'ultima stagione in prestito al Bologna, dovrebbe tornare in giallorosso ma il suo futuro potrebbe essere all'estero. Nell'ultima parte di stagione, infatti è stato monitorato da emissari di Anderlecht e Borussia Dortmund, dopo che in passato era stato anche seguito dal Manchester City.