ESCLUSIVA TMW - S. Baldini: "Maccarone? Deve fare le scelte che sente"

Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, ha parlato ieri a margine della partita benefica a favore di Amtrice. E ha parlato anche di Maccarone possibile nuovo acquisto della Carrarese: "Massimo Maccarone è un amico fraterno. Faccia le scelte che sente dentro di sé, per la sua famiglia e per la sua carriera. Qualsiasi cosa faccia lo avrò sempre nel mio cuore. Certo è che se decidesse di venire a Carrara non ne saremo dispiaciuti. Verrà? Non lo so, questo andrebbe chiesto a lui".

