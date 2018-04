ESCLUSIVA TMW - Sacchi: "Felice per il Rimini. Bravo il mio Righetti"

© foto di Chiara Biondini

Il Rimini è tornato ufficialmente tra i professionisti. La vittoria di domenica scorsa contro il Romagna Centro la squadra romangnola si è assicurata la promozione in C. Di questo traguardo abbiamo parlato con Arrigo Sacchi, che all'inizio della sua carriera da allenatore guidò il Rimini in C. "Sono molto contento - dice a Tuttomercatoweb.com - per il club, la città e per il tecnico Gianluca Righetti a cui faccio un grande in bocca al lupo. Devo molto al Rimini, il ricordo di quell'esperienza è sempre vivo e sono felice che sia tornato in C. Come giudico la squadra? Non posso esprimermi perché non l'ho potuto vedere quest'anno".

Righetti comunque le piace?

"Non l'ho visto allenare, ma l'ho avuto come giocatore. E sono convinto che sia bravo".