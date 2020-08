esclusiva Sallusti: "Pirlo leader. Sarri non ha capito che la Juve è come il CorSera"

Alessandro Sallusti direttore de Il Giornale ha parlato - da tifoso bianconero - della Juve e di Pirlo. Nell'intervista che potete vedere sotto ha detto: "Forse non sapete che Pirlo è uno zingaro, un sinto (per la cronaca questa versione è stata smentita dallo stesso Pirlo nel suo libro, ndr) e mi piace l'idea che la Juve sia allenata proprio da lui. E' un leader e sono ottimista. Sarri? Non era l'uomo giusto al posto giusto. La Juve è come il Corriere della Sera. Al Corriere il direttore deve capire che il suo giornale in toto è più importante di lui e lo stesso discorso vale per la Juve e l'allenatore ma Sarri non aveva queste caratteristiche".

