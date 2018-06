ESCLUSIVA TMW - Sampdoria, per la porta proposto anche il danese Hansen

La telenovela Griezmann volge al termine: il francese ha annunciato attraverso un video che resterà all'Atlético Madrid. Il francese in questi mesi è stato al centro delle voci di mercato, con il Barcellona che sembrava a un passo dall'acquisto, pagando la clausola rescissoria di...

La Stampa: "Via ai Mondiali, così la Russia rompe l'isolamento"

Il Fatto Quotidiano: "Mondiali orfani, tu per chi tifi?"

Tuttosport: "Mondiale, via nel caos". Spagna shock

Il Secolo XIX: "Sportiello per la porta". Caccia al dopo Viviano

Il Mattino: "Ancelotti è sicuro. Per la porta vuole Areola"

Libero titola: "Zitti e Mosca". Tifosi italiani in silenzio

La Samp cerca un nuovo portiere che possa essere titolare o giocarsela per diventarlo. Il divorzio con Viviano (destinato al Parma) è ormai certo e nelle ultime ore è stato così proposto ai blucerchiati anche Martin Hansen, danese classe '90, nella stagione scorsa all'Ingolstadt 04 ed ex Heerenven.

