ESCLUSIVA TMW - Sconcerti: "Capisco Della Valle. A Firenze si contesta tutto"

Mario Sconcerti, opinionista Rai e del Corriere della Sera, oltre che tifoso della Fiorentina, commenta con toni decisi la scelta del presidente Andrea Della Valle di fare un passo indietro. "Era tutto nell'aria - ha detto a Tuttomercatoweb.com - e non è una buona notizia. Rappresenta un indebolimento della società. D'altra parte, questo indebolimento lo si è cercato: sono contro le contestazioni, è un effetto di protagonismo di ragazzi che non si rendono conto della situazione di Firenze. E che hanno contestato tutto, anche i quarti posti che per noi sono risultati eccellenti. Hanno contestato il miglior Cecchi Gori e i Pontello. Capisco che Andrea Della Valle si sia rotto le scatole".

Come si esce da questa situazione?

"Tutti i fiorentini possono versare ottanta euro al mese e fare diventare la Fiorentina una società ricca come non può esserlo. Saremmo i primi a farlo. Ottanta euro al mese..."

Ma intanto come si ritrova la compattezza?

"Non è un discorso di compattezza. Ripeto, abbiamo contestato tutto"