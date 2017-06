ESCLUSIVA TMW - Spezia, Corallo: "Percorso bellissimo, vogliamo la Final4"

Una stagione in crescendo per la formazione Under 17 dello Spezia, impegnata nei play off della propria categoria e prossima ai quarti di finale contro il Palermo. La formazione bianconera è guidato dall'ex difensore Riccardo Corallo, che ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha così parlato del momento dei suoi ragazzi: "A oggi è stata un'ottima stagione, ma l'augurio è che termini ancora meglio, i ragazzi lo meriterebbero proprio per l'esponenziale crescita che hanno mostrato in questi mesi, nei quali è emerso un gruppo unito e coeso, profondamente attaccato alla maglia. La crescita nei ragazzi è un aspetto molto importante, li avvicina alla Primavera e di conseguenza a diventare in un futuro nei professionisti".

E' quindi presto per parlare di futuro, anche se, come dichiarato dal mister, "è normale ambire alla guida della Primavera, ma prima voglio portare i ragazzi alla Final Four, poi con la società ci sarà un confronto. Qua si sta bene, il club è ben organizzato e con professionisti veri che seguono molto il tutto".

Una nota conclusiva, parlando di finali, a quella che in Serie B si giocherà stasera tra Carpi e Benevento: "Il campionato di Serie B è sempre molto emozionante, niente è scontato, e anche in una finale, dove gli episodi saranno determinanti può succedere di tutto: il Carpi è ben attrezzato, ma i sanniti hanno una bellissima piazza. Ed entrambe sono strutturate bene a livello societario, come lo è stata la SPAL: quando dietro c'è una programmazione importante, i risultati arrivano".