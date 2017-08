ESCLUSIVA TMW - Torino, Acquah gradirebbe molto l'esperienza inglese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Afriyie Acquah al Torino sembra essere un punto fisso del centrocampo, stimato da Mihajlovic che l'anno passato lo ha utilizzato con buona regolarità. C'è però da registrare l'interesse forte da parte del Birmingham, pronto ad offrire otto milioni per il ghanese. L'arrivo di Rincon potrebbe facilitare la sua cessione: la destinazione inglese peraltro sarebbe molto gradita al giocatore, che pare essere molto stuzzicato dall'idea di cimentarsi in un nuovo campionato, sia pure in Championship.