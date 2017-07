ESCLUSIVA TMW - Triestina, Zazzi convince Sannino: possibile la permanenza

© foto di Francesco Letizia

Federico Zazzi (20) sta, piano piano, convincendo sempre più la Triestina. La redazione di TMW vi aveva anticipato l'arrivo all'unione per il precampionato, mentre arrivano altri aggiornamenti in merito al mediano classe '97 aggregato da otto giorni alla squadra alabardata. L'ex Varese, con la sua qualità, è riuscito a colpire il tecnico Giuseppe Sannino e ieri è stato schierato dall'inizio in occasione dell'amichevole contro l'Hellas Verona. Un grande attestato di stima da parte del mister nei riguardi del calciatore, in campo 45' e che a breve potrebbe spingere la società a metterlo sotto contratto. Intanto le premesse per un futuro di Zazzi alla Triestina ci sono tutte, il calciatore piace al mister Sannino e anche la società è rimasta colpita dal ragazzo.