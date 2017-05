ESCLUSIVA TMW - Tymczyszyn ricorda Cyterszpiler: "Quel sogno del ristorante a Catania..."

Una grande perdita per il mondo del calcio. Ieri è venuto a mancare Jorge Cyterszpiler, decano dei procuratori. Il noto manager sudamericano si sarebbe suicidato. "Parlare di Jorge è come parlare di Casal, Caliendo, Tinti... un top manager. Ha maneggiato il calcio argentino per tanti anni, lo ricordo come una persona forte mentalmente. Provo tristezza, come tutti coloro che lo hanno conosciuto", ricorda a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato argentino Julio Tymczyszyn. E via, con l'album dei ricordi. "L'ultima volta che ho parlato con lui risale ai tempi di Catania, voleva creare un ristorante argentino a Torre del Grifo. Davvero - prosegue Tymczyszyn - sono rimasto senza parole. Massimo rispetto per la sua famiglia e per un uomo che ha fatto grande il calcio argentino".