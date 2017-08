ESCLUSIVA TMW - Zenon: "Neymar sarà ancor più crack: protagonista nel PSG"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zenon de Souza Farias, centrocampista dello storico Corinthians di Socrates e del Guarani (oltre che della Seleçao) ha parlato a TMW del trasferimento di Neymar al PSG. "Credo che sia tutto normale - dice a Tuttomercatoweb.com dal Brasile - lui è un fenomeno, un vero crack. ci sono dei paramtri ben precisi e non c'è da stupirsi. Peraltro, oggi per un atleta la parte finanziaria è importante. Il cuore sta a lato. Non esiste più, come accadeva invece una volta quando un giocatore restava per tantissime stagioni con la stessa maglia. Oggi si guarda all'affare".

Il PSG adesso può puntare alla Champions?

"Credo proprio di sì. Il gruppo ha già delle sue certezze e realmente oggi ha ottime possibilità di arrivare in fondo".

E la carriera di Neymar come proseguirà a suo parere?

"Molto bene, perché adesso sarà davvero 'dentro' alla squadra. Nel Barcellona il protagonista era Messi, nel PSG sarà lui e solo lui. E questo molto importante per un giocatore".