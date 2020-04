Esports, la Juventus torna in campo con il Sassuolo: sfida amichevole 1 Vs 1

Dopo il successo per 4-2 sull’Udinese, il team eSports Juventus torna in campo alle 18.00 contro il Sassuolo, anche in questo caso in amichevole. Uno dei tre players bianconeri, ovvero Ettore Giannuzzi (Ettorito97), Luca Tubelli (Ildistruttore) e Renzo Lodeserto (LoScandalo), sfiderà uno dei due del Sassuolo, Pietro Lorusso (TeamPEDA) e Stefano Segatori (Stejinn7). Quest’ultimo tra l’altro è anche stato convocato a Coverciano per la eNazionale.