Esposito, doppio ex di Cagliari-Roma: "Spero i giallorossi tirino un po' il fiato"

Mauro Esposito, ex di Roma e Cagliari, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida tra i giallorossi e gli isolani: "Il Cagliari ha tutte le possibilità per salvarsi. La prossima partita sarà difficilissima, però mi auguro con tutto il cuore che ce la possano fare. Dato che la Roma ha speso molte energie nelle due partite contro il Liverpool, magari domenica prenderà un po' fiato e lascerà al Cagliari qualche speranza in più. A Cagliari ho lasciato gran parte del mio cuore. Ho avuto la fortuna di giocare sei anni lì. Una terra fantastica, un popolo eccezionale. Anch'io ho vissuto momenti difficili durante la mia carriera in rossoblù, ma i sardi non ti facevano mai mancare il proprio supporto. Lopez? Sono stato fortunato a giocare tanti anni con lui. Già da calciatore era un trascinatore in campo. Oltre ad essere stato un grande giocatore, è una bravissima persona. E sta dimostrando di essere anche un ottimo allenatore. La società ha fatto bene a scegliere Diego come allenatore. Il fatto che la società stia pensando di avere uno stadio tutto suo dimostra la grande voglia del presidente Giulini di fare ancora più grande il Cagliari".