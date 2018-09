Euro Milan, la grande rivoluzione di Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà che l’avversario non incute molto timore, sarà che domenica arriva l’Atalanta a San Siro, ma il Milan che oggi scenderà in campo contro il Dudelange in Lussemburgo è completamente rivoluzionato rispetto a quello visto a Cagliari nell’ultimo impegno in serie A. Non ci saranno i big, in tanti rimasti a Milanello per lavorare con serenità, come Suso, Bonaventura, Rodriguez, mentre altri per problemi fisici: “Cutrone ha provato in questi giorni, ma la caviglia gli dava ancora un po' fastidio. Non sta al 100% - ha detto Gattuso in conferenza -. Gli altri giocatori sono rimasti a casa per fare un lavoro di velocità. Musacchio è stato fermo due giorni. Per il resto è stata una scelta da parte mia e del mio staff”.

Scoccherà pure l’ora di Mattia Caldara, che giocherà al posto di Musacchio accanto a Romagnoli, ma anche di Laxalt che sarà dirottato in difesa e occuperà la posizione in cui solitamente gioca Rodriguez. A centrocampo probabilmente spazio a Bertolacci e Mauri, con Bakayoko che potrebbe mettere altri minuti nelle gambe dopo gli spezzoni di partita contro Napoli e Cagliari. Sarà anche il momento di Castillejo dal primo minuto, acquistato in estate proprio per dare fiato a Suso: “Rosa allungata? L'obiettivo sul mercato era questo. L'anno scorso abbiamo notato che alcuni giocatori erano troppo affaticati dopo molte gare e quest'anno si vedrà spesso questa dei convocati, dove in molti sono rimasti a Milanello per riposare e recuperare al meglio”. Reina farà il suo esordio con la maglia rossonera mentre Higuain sarà titolare al centro del tridente.