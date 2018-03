Europa League, gli arbitri: Lazio a Manzano, Eriksson per il Milan

© foto di Federico Gaetano

Attraverso i canali ufficiali della UEFA, sono state rese note le designazioni arbitrali per le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Lo spagnolo Manzano per la Lazio, mentre Arsenal-Milan sarà arbitrata dallo svedese Eriksson. Potrà protestare in italiano Roberto Mancini: a Orsato Zenit-RB Lipsia.

Lokomotiv Mosca-Atlético Madrid: Artur Dias (POR)

Viktoria Plzen-Sporting CP: Tobias Stieler (GER)

Athletic Club-Olympique Marsiglia: Anthony Taylor (ENG)

Zenit San Pietroburgo-RB Lipsia: Daniele Orsato (ITA)

Dinamo Kiev-Lazio: Jesús Gil Manzano (ESP)

Arsenal-Milan: Jonas Eriksson (SWE)

Salisburgo-Borussia Dortmund: Benoît Bastien (FRA)

Lione-CSKA Mosca: Bobby Madden (SCO)