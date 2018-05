Europa League, la squadra della stagione: dominio Atletico, due italiani

Tantissimo Atlético Madrid, ma anche due italiani: all'indomani della finale di Europa League, la UEFA ha scelto la squadra migliore della competizione. Per l'Italia ci sono il milanista Bonucci e il laziale Immobile.

Portieri: Oblak (Atlético Madrid), Rui Patricio (Sporting CP).

Difensori: Bonucci (Milan), Godin (Atlético Madrid), Lainer (Salisburgo), Luiz Gustavo (Olympique Marsiglia), Sarr (Olympique Marsiglia).

Centrocampisti: Bruno Fernandes (Sporting CP), Keita (RB Lipsia), Koke (Atlético Madrid), Saul Niguez (Atlético Madrid), Gabi (Atlético Madrid), Samassekou (Salisburgo).

Attaccanti: Gelson Martins (Sporting CP), Griezmann (Atlético Madrid), Immobile (Lazio), Payet (Olympique Marsiglia), Werner (RB Lipsia).

Introducing the official #UEL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers 👏⚽️

ℹ️➡️ https://t.co/ndnzVoOPBc pic.twitter.com/1MSuwB8aWW

— #UELfinal (@EuropaLeague) 17 maggio 2018