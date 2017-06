Europei U21, Germania-Repubblica Ceca: le formazioni ufficiali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Germania-Repubblica Ceca, gara valida per il girone C degli Europei Under 21. Ecco i 22 in campo nel dettaglio:

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Gerhardt, Weiser; Stark, Dahoud; Arnold, Meyer, Gnabry, Kempf; Selke. Allenatore: Hrubesch.

Repubblica Ceca (4-3-3): Zima; Sacek, Luftner, Simic, Havel; Soucek, Travnik, Sevcik; Jankto, Cerny, Schick. Allenatore: Lavicka.