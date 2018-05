Europei under 17, l'Italia cade contro l'Inghilterra

Niente da fare per gli azzurrini vittoriosi all'esordio contro la Svizzera. Nella seconda sfida del Gruppo A degli Europei under 17, l'Italia accarezza a lungo il sogno vittoria, ma nella ripresa viene rimontata dall'Inghilterra che si porta così in testa alla graduatoria. Nel primo pomeriggio la Svizzera ha battuto Israele per 3-0.

Nella serata di giovedì si torna al St. George's Park Stadium di Burton per disputare la gara decisiva contro Israele, ma occorrerà prestare orecchio anche a quanto accade fra Svizzera ed Inghilterra.

Europei under 17

Gruppo A

Inghilterra-Italia 2-1

reti: 14' Riccardi (Ita), 64' Appiah (Ing), 69' rig. Doyle (Ing).