Europei under 17, la finale sarà tra Italia ed Olanda

Al Chesterfield FC Stadium si decide la squadra che contenderà all'Italia il titolo di campione d'Europa nella categoria under 17. La gara tra Inghilterra ed Olanda si rivela molto combattuta e non bastano i tempi regolamentari ed i supplementari per trovare un vincitore. Ai calci di rigore è l'Olanda ad avere la meglio in virtù dell'errore di Balogun.

L'Italia ora si prepara alla partita più importante, la finale che andrà in scena a Rotherham domenica prossima. Un appuntamento con la storia per il primo titolo della competizione.

Europei under 17

Semifinale

Inghilterra-Olanda 5-6 dcr (0-0)

Finale domenica 20 maggio ore 19.15

Italia-Olanda