Europeo Under 17, incredibile Irlanda: portiere espulso durante i rigori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Episodio incredibile nella gara tra le Under 17 di Irlanda e Olanda. Nel corso dei tiri di rigore, il portiere irlandese Corcoran (ammonito nei 90 minuti) anticipa i tempi del tuffo. Ammonito per la seconda volta, è costretto a lasciare i suoi in inferiorità numerica e ovviamente senza portiere. Al cui posto va il difensore centrlae McEntee. E l'Olanda ringrazia: lotteria dei rigori vinti, gli oranje volano in semifinale dell'Europeo Under 17.