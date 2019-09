© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Geert Emmerechts, il primo tecnico di Romelu Lukaku ai tempi dell'Anderlecht, ha parlato ai microfoni di derbyderbyderby delle qualità dell'attaccante belga: "Sono sempre stato convinto del grande potenziale di Lukaku, ma non mi aspettavo che si sarebbe imposto come uno dei migliori centravanti al mondo. Credo che Lukaku, Sanchez e Lautaro possano anche giocare insieme, con il cileno che parte da destra mentre il giovane argentino schierato come seconda punta".