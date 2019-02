© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oscar Arias, ex direttore sportivo del Siviglia nel dopo Monchi (e prima ancora suo collaboratore), ha parlato ad AS del lavoro del collega in giallorosso: "Da Monchi ho provato ad apprendere tutto il possibile. Ho avuto la fortuna di avere come capo colui che considero il numero uno in questa professione. Monchi gestisce tutto in una maniera fantastica. Se lo lasciano lavorare tranquillamente, anche a Roma farà così".