Eziolino Capuano: “Samb, Fedeli non capisce di calcio. Sogno la Salernitana”

“Fedeli? Come uomo non lo metto in discussione, ma di calcio non capisce nulla”. Così a Sportitalia a proposito del presidente della Sambenedettese Fedeli, Eziolino Capuano. “L’esonero? Ho preso la squadra all’ottavo posto ma l’ho trovata in ottime condizioni e di questo va dato merito a Moriero, però l’ho lasciata al secondo posto e di più non avrei potuto fare... mi hanno tolto un sogno, mancavano solo centottanta minuti. Quest’anno - prosegue Capuano - ai playoff tifo Sambenedettese, mi auguro vinca”.

Capuano nel corso del suo intervento si è pronunciato sulla sua squadra dei sogni e si tratta “della Salernitana”, dove “Fabiani è un grande direttore sportivo e Sprocati un attaccante di livello”. L’allenatore del presente e del futuro secondo Eziolino Capuano? “Roberto De Zerbi”. Chiosa dedicata al fallimento del Modena: “Devo avere dal Modena ancora 30-40 mila euro, ma non ho nulla contro Caliendo che con me - ha concluso Capuano - si è sempre comportato bene”.