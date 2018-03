F. Inzaghi: "Mio fratello ama la Lazio, in futuro gli auguro la Nazionale"

© foto di Federico Gaetano

Filippo Inzaghi parla di suo fratello Simone. Attraverso Radio Radio, l'attuale tecnico del Venezia ha così commentato il momento del mister della Lazio: "Io e mio fratello, fin da bambini, sapevamo le formazioni di tutte le divisioni calcistiche. Questo perché amiamo follemente ciò che facciamo, ci reputiamo fortunati. Eravamo due grandi tifosi del calcio, poi abbiamo avuto delle carriere incredibili. Oggi abbiamo la fortuna di allenare e quindi di fare un lavoro bellissimo, che ti sa coinvolgere. Quando giochi a calcio provi delle emozioni forti e quando fai il mister ne provi altre. È un mestiere che sa trasmetterti molto”.

Ha mai dato consigli a Simone? “Mio fratello non ha bisogno dei miei consigli, è preparatissimo. Un anno e mezzo fa ha deciso di iniziare quest’avventura con la Lazio, quando c’era in ballo una situazione molto difficile. All’epoca allo stadio andavano 3.000 spettatori, oggi è riuscito a ricreare l’entusiasmo tra i tifosi. Questa per lui è una grande vittoria. Gli faccio i complimenti, alla sua età ha dimostrato una maturità incredibile”.

Quale futuro per suo fratello? “Auguro a mio fratello di diventare un giorno ct della Nazionale. Adesso allena la Lazio e si trova benissimo lì. Più in là potrebbe essere il profilo adatto anche per ricoprire questo ruolo. È preparato, è un allenatore davvero capace. Parlo sempre del futuro. Lui ama tantissimo la Lazio e credo proprio che voglia rimanere lì più a lungo possibile”.