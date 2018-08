© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, ha rilasciato un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport. Eccone alcuni passaggi più importanti: "Sono alle prese con il mantra dell’assemblea, sembra che tutti attendano con impazienza questa benedetta scadenza del 22 ottobre. Il 15 no, non è proprio possibile, il 15 saremo al Quirinale per i 120 anni della Federazione. La svolta sarà l’approvazione del nuovo statuto che modificherà radicalmente l’attuale sistema e ridisegnerà anche il consiglio federale. Il limite dei tre mandati renderà ineleggibili alcuni soggetti, tipo Lotito, Tommasi e Ulivieri tra i primi che mi vengono in mente". E alla domanda se accetterebbe un invito a proseguire da parte di Malagò, risponde con decisione: "No, anche se ho trovato positivo vivere da dentro questo tipo di mondo. Ma chi me lo farebbe fare?".