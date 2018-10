Fascetti sulla Fiorentina: "Pjaca dorme. Veretout regista arrangiato"

© foto di Federico Gaetano

L’ex allenatore Eugenio Fascetti è intervenuto oggi ai microfoni di Lady Radio nel corso di “Radio Viola” parlando della stagione della Fiorentina: “I viola sono una squadra molto giovane, di prospettiva, certamente interessante. Potrebbe essere una sorpresa”.

Sull’attacco: “Il trio davanti sulla carta è intrigante, ma al momento Simeone sta faticando e Pjaca è un po’ addormentato. Non so quali siano le cause, ma non credo si tratti di un problema fisico: a questo punto della stagione dovrebbero essere tutti al massimo. Quel che è certo è che Chiesa non può caricarsi sulle spalle tutto il peso dell’attacco.”

Sul ruolo del regista e su Veretout: “Il ruolo del regista è fondamentale. L’ossatura della squadra (ovvero portiere, difensore centrale, regista e attaccante) è quella che determina, gli altri calciatori sono rami. La Fiorentina non ha un regista di ruolo, deve perciò arrangiarsi. Non so se Veretout possa giocare in quella posizione, è certamente un ottimo giocatore ma mi chiedo se abbia la personalità giusta.”

Sulla gara di stasera contro il Torino: “I granata sono una squadra scorbutica, Mazzarri è un buon allenatore. Non so chi sia favorito, credo sarà una partita molto tattica, brutta dal punto di vista dello spettacolo, che verrà decisa da un episodio.”