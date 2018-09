Cagni: "Napoli, serve lavoro mentale. Sarri non un maestro"

Gli auguri di Sturaro al Genoa: "In rossoblĂą sono diventato uomo"

Parma, Iacoponi out contro il Livorno per attacco febbrile

Roma, Pastore motivato: "Non chiederti se i tuoi sogni sono pazzi"

Maglia con dedica di Sneijder per Kluivert: "Un onore aver giocato con te"

Italia-Portogallo, in Nations League arbitrerĂ lo scozzese Collum

Italia Under 21, ancora problemi fisici per Favilli: lascia il ritiro

Salcedo non dimentica: "125 volte auguri Genoa, orgoglio rossoblĂą"

Amedeo Carboni su Fabian Ruiz: "Vedrete, presto sarĂ in Nazionale"

Favilli: "Buon compleanno Genoa! Fiero di far parte di questo club"

Italia-Polonia, un dato eloquente: primo tiro in porta degli azzurri al 73'

Ponciroli: "Insigne un fantasma, non andiamo lontano"

Un post condiviso da Andrea Favilli (@andreafav30) in data: Set 7, 2018 at 3:05 PDT

L'attaccante Andrea Favilli vuole regalarsi una stagione da protagonista durante il prestito di quest'anno al Genoa. Intanto, dopo l'assist contro il Sassuolo, oggi ha mandato un messaggio di auguri al suo nuovo club attraverso Instagram : "Tanti auguri Genoa! Fiero di far parte di questo club!".

