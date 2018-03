Fedele: "Nel Napoli fa tutto De Laurentiis, è una dittatura democratica"

Enrico Fedele, dirigente e operatore di mercato, ha parlato a Radio Marte delle ultime vicende legate al Napoli. "Perché si deve parlare del contratto di Sarri? Per creare altri alibi perché se non si vince, si deve dare la colpa al tecnico perché ha minato l'ambiente? Nel Napoli non c'è bisogno di un management, ha una gestione diversa, fa tutto il presidente e fino ad ora lo ha fatto bene, forse escludendo qualche sessione invernale del mercato. E' una dittatura democratica", le parole riportate da Tuttonapoli.net.