Fedele: "Sarri al Chelsea? No, il suo futuro sarà al Milan"

Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri? Enrico Fedele, operatore di mercato e dirigente sportivo, ha parlato del futuro dell'allenatore del Napoli attraverso i microfoni di 7 Gold: “Sarri al Chelsea? Non credo, il suo futuro sarà al Milan, sono in possesso di questa indiscrezione da due mesi quindi non è una notizia nuova”, le parole di Fedele riportate da Tuttonapoli.net.