Fedele sul Napoli: "Fabregas e Ibrahimovic a gennaio per battere la Juve"

Enrico Fedele, agente e operatore di mercato, ha parlato del Napoli attraverso le frequenze di Radio Marte. "Agli azzurri servono un centrocampista e un attaccante di grande spessore come Fabregas e Ibrahimovic. Il primo è in scadenza di contratto ed è possibile da acquistare, così come il secondo. Per approfittare di eventuali défaillance della Juventus servono due giocatori come questi a gennaio", le sue parole.