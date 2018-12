Fedele sul Napoli: "Qualche calciatore al museo Beatles durante la gara"

Enrico Fedele, dirigente e procuratore sportivo, ha parlato dell'eliminazione del Napoli in Champions League a causa della sconfitta di ieri sera contro il Liverpool. "Alcuni giocatori ieri vagavano per il campo, sono stati visti al museo dei Beatles durante la partita. Il peggiore in campo? Secondo me Lorenzo Insigne. Il Napoli ha un bel tessuto, ma per farlo diventare un gran vestito servono tre-quttro giocatori di grandissima personalità", le parole di Fedele attraverso Radio Marte.