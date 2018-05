Ferguson lotta per la vita, dalla Roma: "Tutti noi speriamo nella tua ripresa"

La notizia del malore accusato da Ferguson, che in queste ore sta lottando per la vita, ha colpito l'intero mondo del calcio. Dalla Roma, club che ha ospitato l'ex manager del Manchester United in occasione della sfida col Barcellona, è infatti arrivato un toccante messaggio: "Il presidente del club Jim Pallotta e tutti alla Roma sperano e pregano che Sir Alex Ferguson si riprenda dopo un intervento chirurgico. Una vera leggenda del calcio".

Club president Jim Pallotta and all at #ASRoma are hoping and praying Sir Alex Ferguson makes a full and speedy recovery after his surgery. A true football legend. pic.twitter.com/dD82tQL5fU

— AS Roma English (@ASRomaEN) 5 maggio 2018