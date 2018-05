Ferguson lotta per la vita, la Serie A: "Mister, vinci questa battaglia"

© foto di Imago/Image Sport

"L'abbraccio di tutto il mondo del calcio a Sir Alex Ferguson, operato d'urgenza per una emorragia cerebrale. Ora la leggenda del Manchester United combatterà per vincere la sfida più importante. Forza Mister!", con questo messaggio la Lega di Serie A si è unita al supporto di sir Alex Ferguson in lotta per la vita.