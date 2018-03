Ferrante sul Torino: "Inaccettabile la mancanza di atteggiamento"

© foto di Federico De Luca

Marco Ferrante, uno dei bomber più prolifici dell'era moderna granata, ha rilasciato un'intervista a Cronaca Qui, dove critica l'atteggiamento della squadra e i mancati obiettivi: "Non pensavo davvero a questo punto del campionato di trovare il Torino a otto punti dalla zona Europa e al decimo posto in classifica. Gli addetti ai lavori parlavano chiaramente di settimo posto: in primis era stato Mihajlovic, poi via via sono arrivati gli altri dirigenti a sbandierare gli obiettivi. Proprio questo è stato l’errore più grande della stagione. A questo Toro manca l’atteggiamento, ed è inaccettabile per un club come questo".