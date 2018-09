Ferretti sul Messaggero: "La Roma non esiste più, dilaniata dagli errori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mimmo Ferretti, firma de Il Messaggero, analizza la crisi della Roma. "Un gruppo malato, mal costruito e mal guidato", titola il fondo in taglio basso. "Che cosa hanno fatto di male i tifosi della Roma per meritarsi tutto questo? La Roma non è in crisi: peggio, è addirittura andata oltre la crisi. La Roma non esiste più, dilaniata dagli errori della società sul mercato (in nome delle plusvalenze), dagli sbagli continui di un allenatore in immensa confusione, dalla pochezza di alcuni (troppi) presunti fuoriclasse e dalla luce ormai spenta di un paio di vecchi protagonisti".