Ferri: "Inter, troppi 30 milioni per Skriniar. Darei fiducia a Caprari"

Ai microfoni di FcInterNews.it Riccardo Ferri ha analizzato le mosse di mercato nerazzurre, parlando in modo specifico anche di Milan Skriniar: "Non ha fatto un campionato straordinario ma ha grandi margini di miglioramento. Penso che Skriniar sia stato seguito attentamente in questo anno e mezzo dai dirigenti nerazzurri, non credo sia una scelta di Spalletti, di conseguenza è un acquisto mirato".

Il doppio ex delle due società è intervenuto anche sulla valutazione di cui si parla in riferimento al difensore blucerchiato e sull'eventuale scambio a parziale conguaglio con Gianluca Caprari: "Io quando sento nominare tutti questi soldi mi viene il mal di testa. Credo che non si possano dare delle valutazioni del genere, e che alle volte siano dettate dalle richieste del club: "se vuoi qualcosa di mio il prezzo lo faccio io". E in questo caso la Sampdoria ha alzato molto il prezzo. Ma mi sembrano eccessivi. Caprari in contropartita? Io penso che vada aspettato e gli venga data fiducia. Però sono quelle scelte che vengono prese quando si è davanti a un bivio. Probabilmente la decisione è dipesa anche dal portafoglio che si ha a disposizione e che può portare a scelte poco razionali".