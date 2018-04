Ferri sicuro: "L'Inter può mettere in difficoltà la Juve a centrocampo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri è intervenuto ai microfono di Radio Deejay: "L'Inter in questa partita si gioca il tutto per tutto, Spalletti chiederà dei sacrifici in più rispetto a quelli che chiede di solito. Il fattore campo sarà determinante, il pubblico di San Siro può fare la differenza. Sarà una gara nervosa da ambo le parti, sono due squadre fisiche, la Juventus ha sicuramente più qualità. L'Inter può mettere in difficoltà i bianconeri a centrocampo, la mediana è il tallone d'Achille dei bianconeri: i tre di centrocampo hanno pedalato per tutta la stagione, la stanchezza inizia a farsi a sentire".